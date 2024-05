SANGRITANA, CAMPITELLI (FDI): NESSUNA VENDITA E NESSUN LICENZIAMENTO MA AZIONE RAFFORZAMENTO 

ABRUZZO- “La Sangritana è cresciuta moltissimo sotto il primo governo Marsilio e la sfida che dobbiamo cogliere oggi è rafforzare maggiormente un importante asset regionale per non perdere quote di mercato significative, in un contesto che è sempre più competitivo e favorisce grandi aziende. Affiancare ad una società storica come Sangritana un partner che possa garantire uno sviluppo industriale e occupazionale per renderla un player di rilevanza a livello nazionale è l’obiettivo di questo governo regionale. È da escludere l’ipotesi, che circola in questi giorni, di vendita o licenziamento”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, Nicola Campitelli.

Condividi questo articolo