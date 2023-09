Gal, progettare il Turismo: tappa aggiuntiva a Sulmona

SULMONA – Si aggiunge la tappa di Sulmona nel ciclo di incontri per la programmazione dei fondi Leader del Gal Abruzzo Italico-Alto Sangro, ciclo iniziato martedì scorso e che si concluderà il 26 settembre.

Appuntamento aggiuntivo nel ciclo di incontri che il Gal Abruzzo Italico-Alto Sangro sta facendo sul territorio in vista della prossima programmazione dei fondi Leader.

Dopo gli incontri giovedì scorso a Raiano sullo sviluppo agricolo ed enograstronomico e quello di ieri a Castel di Sangro sullo sviluppo turistico, il Gal ha deciso di fare tappa anche a Sulmona, vista anche la spinta turistica avuta dalla Valle Peligna negli ultimi anni.

Così venerdì 22 settembre, presso la sala riunioni di Spazio Pingue (via Lamaccio) a Sulmona si terrà alle ore 17,30 un incontro per discutere e progettare le azioni sul turismo da mettere in campo per il territorio.

Gli incontri sono riservati agli enti locali, alle pubbliche amministrazioni, alle PMI e loro consorzi, alle associazioni datoriali e di categoria, alle associazioni, agli enti privati che operano nell’ambito territoriale Leader “Peligna Alto Sangro”.

Sul piatto ci sono 2,7 milioni di euro da programmare dal basso, con il contributo cioè dei portatori di interessi e stakeholder. Un’occasione per tutta la Valle Peligna per investire e costruire insieme marketing territoriale e strategie di sviluppo turistico.

Il ciclo di incontri si concluderà quindi martedì 26 settembre a Rocca Pia presso la sede operativa del Gal in Via del Colle (Palazzo Ducale Fidei), per la presentazione della bozza di Strategia di Sviluppo Locale. Si tratterà cioè di decidere quale direzione imprimere ai progetti del Gal, su quali bandi lavorare e quale strada percorrere. Insieme, dal basso, come i Gruppi di azione locale devono fare per loro costituzione.