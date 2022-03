Antiche terre del vino: prende corpo progetto Casa delle Culture Fondazione Carispaq

SULMONA – La Fondazione Carispaq , L’Associazione Casa delle Culture terranno una conferenza stampa per illustrare la seconda fase del progetto di promozione territoriale “Itinerari di….vini”, sostenuto dalla Fondazione Carispaq e patrocinato dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia.

Il progetto è stato selezionato dal concorso di idee per la realizzazione di progetti innovativi nel settore del turismo esperienziale nella Provincia dell’Aquila, realizzato dalla Fondazione Carispaq per il tramite della società strumentale FondAQ srl.

Durante l’incontro sarà presentato il blog Antiche terre del vino, cuore del progetto: uno spazio virtuale, in cui parlare del vino sarà occasione e pretesto per raccontare e promuovere la storia, l’arte, il paesaggio di un territorio ancora poco conosciuto. Uno spazio aperto ai socialnetwork, in cui prenderanno forma gli eventi e gli “itinerari di…….vini” tra la Valle Peligna e la Valle del Tirino, nella culla del Montepulciano d’Abruzzo e del Cerasuolo.

Assieme ai viticoltori del territorio, parteciperanno alla presentazione della fase operativa del progetto il presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri, e la presidente della Camera di Commercio, Antonella Ballone.

La conferenza stampa, lo ricordiamo, si terrà giovedì 31 marzo alle ore 11.00, nella sala didattica multimediale presso il Complesso della SS. Annunziata a Sulmona, in Corso Ovidio 231.