Amministrative Centro Abruzzo, ecco i nuovi sindaci [LIVE]

SULMONA (ore 16.20) – Scrutini già finiti poco dopo le 16 nei Comuni più piccoli del Centro Abruzzo.

A CALASCIO il nuovo sindaco è Paolo Baldi con 70 voti (66,67%) per la lista “Calascio domani”: lo sfide te Antonio Natarelli ha preso esattamente la metà delle preferenze (35 voti, 33,33%) con la lista “Verità e democrazia”; non pervenute le altre due liste fantasma “in corsa” che hanno totalizzato 0 voti entrambe (nemmeno il disturbo di votarsi per i candidati).

A CARAPELLE CALVISIO è Rosella Galasso il nuovo sindaco con 38 voti (79,17%) per la lista “Insieme per Carapelle” contro i 10 (20,73%) della sfidante Valentina Di Cesare (“Carapelle mj”).

CASTELVECCHIO CALVISIO conferma schiacciante il sindaco uscente Luigina Antonacci con 69 voti (83,13%) della lista “Insieme verso il progresso”; lo sfidante Pietro Anmbrosi si ferma a 14 voti (16,87%) con “Uniti per Castelvecchio”.

Un plebiscito anche a COCULLO, dove il sindaco uscente Sandro Chiocchio si conferma alla guida con 114 voti (80,28) della lista “Insieme per il progresso”; lo sfidante Vincenzo De Cicco prende 27 voti (19,01) con “Insieme per voi”; delle altre due liste fantasma solo una totalizza un voto per il candidato sindaco Pasquale Giansante “Finalmente noi”.

A FOSSA il sindaco uscente Fabrizio Boccabella resta in sella con “Fossa bene Comune”, che totalizza 292 voti (61,86%), contro i 180 (38,14) della sfidante Paola Pasta (“Costruiamo Fossa”).

Anche ad OFENA bis per il sindaco uscente Antonio Silveri con 179 preferenze (61,09%), che batte lo sfidante Federico Ciammetti (109, 37,20% “Progetto comune); solo quattro voti per Andrea D’Amico, 1 per Santino Catena e nessuno per Angelo La Vella.

Un vero e proprio trionfo a PREZZA per il secondo mandato del sindaco Marianna Scoccia, che totalizza 495 voti (86,09%) con la lista “Noi Prezza”, seguita dallo sfidante Sabatino Colananni (48 per 8,35%) e da Gentile Vitaliano (32, 5,57%).

