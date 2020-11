Mercato Pratola Centrale, arriva anche il riconoscimento del “Gambero Rosso”

È arrivato anche il riconoscimento del “Gambero Rosso” per “Mercato Pratola Centrale”, il ristorante dell’imprenditore Mario Ferrini che nel giro di pochi anni si è attestato tra i migliori in ambito regionale e nazionale. La prestigiosa rivista ne registra così, infatti, la qualità e la risonanza nel settore.

“Mercato” si trova in posizione strategica tra Pratola Peligna e l’uscita del casello autostradale, un biglietto da visita quasi, per chi arriva da fuori zona, anche perché la cosiddetta location si fa notare anche per la bellezza della struttura.

È uno spazio di 600 mq si tre livelli arredati con gusto, in ogni dettaglio, ed è aperto da colazione a cena, munito di shop, caffè, lounge bar e ristorazione serale. Un progetto sorto in una zona ecomicamente non facile, ma che ha dato subito risultati grazie ad una progettazione e una programmazione azzeccate, accompagnata da una conduzione attenta a tenere aggiornata un’offerta sempre versatile e di qualità elevata.

La tradizione non manca di certo, anche perché l’Abruzzo è una terra gloriosa nell’ambito culinario, ma Mercato riesce a variare la scelta dei primi piatti, ad esempio, in una chiave che strizza l’occhio anche agli accostamenti della cucina più moderna. Presenti poi tagli di carne di elevatissimo pregio, cucinati nelle maniere più particolari. La tradizione ritorna poi con il settore della pizzeria. La cantina è fornitissima, a partire dai vini abruzzesi, ormai attestatisi in ambiti più ampi, fino alle etichette di svariate tipologie internazionali.

Le scommesse per questa attività locale non sono terminate, come è scritto nel suo dna imprenditoriale, tanto che dalla scorsa estate è arrivata anche la “Rimessa del Mercato”, uno spazio ancora più “esclusivo” e dedicato, dove si dà più attenzione alla cucina gourmet e agli eventi.