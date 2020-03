Svaligiato caseificio sulmonese

SULMONA – Lo scorso week end malviventi hanno saccheggiato il deposito del caseificio Reginella d’Abruzzo, portando via un quantitativo ingente di prodotti stagionati che erano conservati all’interno. Si tratta di formaggi, caciocavalli e prodotti stagionati per un valore complessivo che si aggira intorno ai 100 mila euro, tenendo conto dei danni, anche se la stima è solo approssimativa perchè si attende l’esatta quantificazione da parte dei proprietari. I ladri hanno oscurato il sistema di videosorveglianza del deposito con del cartone e hanno portato via anche la memoria del sistema di videosorveglianza. Mancherebbe all’appello anche un mezzo della ditta forse usato per caricare l’ingente quantitativo di prodotti caseari rubati.

I ladri erano entrati anche in un capannone vicino, prelevando solo pochi euri dalla cassa.