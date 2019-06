Snam, due incontri pubblici per proseguire la battaglia

SULMONA – Alla luce dei ricorsi respinti dal Tar del Lazio, presentati sia dal Comune di Sulmona, insieme ai Comuni del territorio, sia dalla Regione Abruzzo unitamente ad Associazioni Ambientaliste e Comitati, contro l’autorizzazione unica alla realizzazione a Sulmona della centrale di compressione della Snam, si svolgerà un confronto pubblico tra le Istituzioni, Enti, Associazioni, Comitati, nell’Aula Consiliare del Comune di Sulmona mercoledì 26 giugno alle 16.30, alla presenza dell’avvocato Alfonso Celotto, che ha seguito il ricorso amministrativo, nell’ambito del quale si analizzeranno le sentenze dal punto di vista legale e le strategie processuali per proseguire la battaglia. Il giorno dopo, giovedi 27 giugno alle ore 15.30, si proseguirà in Aula Consiliare con un incontro pubblico promosso dai Comitati cittadini per l’ambiente alla presenza di esperti e autorevoli relatori del mondo accademico e scientifico che analizzeranno i rischi del progetto Snam, ritenuto opera dannosa.Di seguito il programma:26 GIUGNO Ore 16.30-Introduzione Sindaco di Sulmona ANNAMARIA CASINI-Avv. ALFONSO CELOTTO Ordinario di Diritto Costituzionale Università Roma Tre e Avvocato Cassazionista “Esame delle Sentenze del Tar e prospettive per il ricorso in Appello” -Interventi Istituzioni, Associazioni Ambientaliste, Comitati per l’Ambiente e cittadini -Conclusioni Sindaco di Sulmona ANNAMARIA CASINI Giovedi 27 GIUGNO Ore 15.30-Saluti istituzionali Assessore all’Ambiente Comune di Sulmona MANUELA COZZI-Introduzione GIOVANNA MARGADONNA , Comitati Cittadini per l’Ambiente “Undici anni di lotta contro un’opera devastante e inutile” -Dott. FRANCESCO AUCONE, Geologo, “Progetto “Rete Adriatica” e rischio sismico; -Prof. ERASMO VENOSI, Comitato Scientifico Energia e Clima Parlamento Europeo “Cambiamenti climatici e nuovo piano energetico nazionale 2030” -Dr. MAURIZIO CACCHIONI: Medici per l’Ambiente “Impatto sulla salute della centrale di compressione Snam;-Prof ENZO DI SALVATORE Docente di Diritto Costituzionale Università di Teramo “Le normative vigenti in materia di idrocarburi e questione Snam; -RENATO DI NICOLA Coordinamento No Hub del Gas “Le lotte dei cittadini per la difesa dei territori e dei beni comuni” –Interventi di rappresentanti istituzionali, delle Associazioni e dei cittadini -Conclusioni dott. MARIO PIZZOLA