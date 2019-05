SULMONA – Clima invernale in quasi tutto l’Abruzzo. All’Aquila capoluogo temperatura minima di 4 gradi e neve che è tornata a cadere in Alto Sangro, Valle del Sagittario e Valle Subequana. Ora le preoccupazioni degli allevatori riguardano le possibili gelate notturne, anche se da domani le temperature dovrebbero tornare a salire per riavvicinarsi ai livelli di stagione.