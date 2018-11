Scuola Masciangioli, via agli interventi

SULMONA – “Potranno partire i lavori alla scuola elementare “Masciangioli”. E’ stato finanziato dalla Regione il progetto per la promozione Eco-efficienza inserito nelle attività riguardanti la struttura di viale Mazzini, lunedi prossimo verrà firmata la convenzione e da quel momento saranno 236 i giorni a disposizione per terminare l’opera e rendicontarla”. Lo afferma il vicesindaco Nicola Angelucci. “E’ una notizia importante per la scuola che permetterà di implementare un progetto di ristrutturazione che non prevedeva la parte termica, a testimonianza della grande attenzione che questa Amministrazione sta ponendo per la sicurezza delle scuole, obiettivo definito primario. E’ in dirittura di arrivo” continua il vicesindaco Nicola Angelucci “anche l’autorizzazione da parte del Genio Civile che permetterà di far aprire, auspichiamo entro l’anno, il cantiere per i lavori di ristrutturazione della stessa scuola, garantendo così l’adeguamento sismico alla struttura. Il progetto ha come obiettivo una rivalutazione generale delle architetture impiantistiche, volendo dare peso non solo all’efficientamento energetico, ma agli impianti che avranno nuove distribuzioni, saranno efficienti e basati su nuove tecnologie, così da permettere da una parte livelli standard energetici tra i piu elevati possibili e dall’altra livelli di comfort auspicabili. Gli obiettivi sono quelli ridurre i consumi energetici attraverso la sostituzione completa dell’attuale caldaia e l’installazione di nuove plafoniere a basso consumo. L’opera complessiva ha un costo pari a 110.000 euro, di cui 10.000 a carico del Comune e 100.000 euro quale contributo nell’ambito del POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse IV – Azione 4.1.1”