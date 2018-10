Alberi sull’altopiano delle Cinquemiglia addio, via al taglio dei pini

SULMONA – Saranno solo un ricordo, brutto per molti, i pini dell’altopiano delle Cinquemiglia. Il piano di abbattimento è iniziato ieri mattina e non è sfuggito agli automobilisti che hanno notato gli operai Anas intenti a tagliare gli alberi. Durante l’eccesionale ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l’Abruzzo diversi alberi erano caduti. L’operazione di abbattimento, dopo aver ottenuto tutti i permessi necessari per la messa in sicurezza dell’altopiano, doveva cominciare l’altro ieri ma il maltempo ha fatto slittare l’inizio degli interventi.

Per anni i Verdi si erano opposti al taglio degli alberi, che tante, troppe vittime hanno causato.