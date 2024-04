Pluriclassi in Abruzzo, presentata oggi interrogazione parlamentare da D’Alfonso

ROMA – “Questa mattina ho presentato un’interrogazione ai ministri dell’Istruzione e per il Sud per sapere:

1) se siano a conoscenza di quello che si sta verificando nei piccoli Comuni, dove per mantenere il presidio scolastico sempre più spesso si è costretti a ricorrere alle pluriclassi;

2) quali provvedimenti intendano adottare per poter tenere aperte le scuole nelle aree interne che si spopolano e garantire così il diritto allo studio e la qualità della didattica;

3) se intendono intervenire nell’immediato, per quanto di competenza, nel coadiuvare l’ufficio scolastico regionale per trovare una soluzione per il prossimo anno scolastico 2024-2025 per

evitare la formazione delle pluriclassi e nel prevedere risorse sufficienti per mantenere l’organico di diritto nell’anno 2024-2025 al fine di non stravolgere il percorso formativo dei giovani del Comune di Castelvecchio Subequo e del plesso scolastico di Caramanico Terme”. Lo fa sapere l’on. Luciano D’Alfonso.

“Come noto, a partire dal prossimo anno scolastico nelle scuole medie di Caramanico Terme e Castelvecchio Subequo dovrebbero partire delle pluriclassi, comprendenti la prima e la terza media. La drastica riduzione del numero degli iscritti dovuta allo spopolamento e la normativa vigente hanno costretto la dirigenza scolastica ad autorizzare le pluriclassi con un numero pari, rispettivamente, a 19 (7 alunni della prima media e 12 della terza) e 18 (6 alunni iscritti in prima e 12 in terza).

Riunire in un’unica classe ragazzi che sono appena entrati nella scuola secondaria di primo grado e altri che ne stanno uscendo equivale a stravolgere i programmi scolastici a danno della didattica e imporre una coabitazione forzata tra fasce di età che hanno esigenze molto diverse.

Attualmente il DPR 81/09 prevede per le classi di scuola primaria un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26 e nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero di alunni inferiore al numero minimo, ma comunque non inferiore a 10 alunni. Le pluriclassi, invece, sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Se è presente un/a alunno/a con disabilità, il numero massimo scende a 12, come stabilito dal DM 141 del 3.6.1999.

Secondo i dati dell’Ufficio Scolastico per l’Abruzzo, per il prossimo anno scolastico, in Abruzzo, complessivamente, gli alunni saranno 160.417 rispetto agli attuali 163.266, con saldo negativo di 2.849 e questo significherà inevitabilmente una forte dispersione scolastica, la chiusura delle piccole scuole soprattutto nell’entroterra – dove lo spopolamento si fa sentire in maniera drammatica – con conseguente, altrettanto inevitabile, riduzione di posti di lavoro, per

docenti, insegnanti di sostegno e personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Se da una parte siamo tutti consapevoli del ruolo importante che possono svolgere i piccoli Comuni nel rafforzamento di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, economico ed ambientale, e si sta concentrando ogni sforzo nel promuovere iniziative a contrasto del disagio socio-economico del momento, dall’altra non possiamo lasciare che stringenti limiti normativi contribuiscano al loro degrado e conseguente abbandono.

E’ evidente che, con questi orientamenti sul dimensionamento e con il badare solo ai numeri, le nostre scuole sono destinate a chiudere ed è urgente riconsiderare nuovi criteri di formazione delle classi, prestando attenzione in particolare alle aree interne, che non possono essere trattate alla stessa stregua delle comunità metropolitane”, conclude D’Alfonso.