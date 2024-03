Due musicisti abruzzesi di fama internazionale in concerto alla Scala

ABRUZZO – Sono padre e figlio e sono di Lanciano: Santino Spinelli in arte Alexian e Gennaro Spinelli. Sono ben conosciuti a livello internazionale poiché suonano nei più importanti teatri europei riscuotendo grandi consensi di critica e di pubblico. Hanno entrambi un curriculum artistico lungo e prestigioso. Santino Spinelli è stato anche insignito del titolo di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella ed è Cittadino Onorario di Laterza (Taranto).

Si sono esibiti in un cast di artisti di grande notorietà per Papa Benedetto XVI a Bresso (Milano) davanti a un milione di persone in occasione della Giornata Mondiale della Famiglia. L’evento è stato ripreso in diretta da Rai Uno e diffuso in mondovisione. Più volte si sono esibiti per Papa Francesco.

Hanno tenuto concerti in luoghi istituzionali prestigiosi come il Palazzo del Consiglio D’Europa di Strasburgo, il Parlamento Europeo a Bruxelles e a Palazzo Chigi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tante anche le esibizioni e le interviste sulle reti televisive nazionali.

Il 10 aprile per loro ci sarà un ulteriore prestigiosissimo step artistico nel tempio della musica mondiale: il Teatro Alla Scala di Milano. Terranno un concerto di musica rom sia di ispirazione classica che composizioni originali con i solisti dell’Orchestra della Scala e i solisti dell’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro. Un evento storico unico e straordinario. Un traguardo significativo e prestigiosissimo. In tale occasione sarà presentato anche il nuovo CD Romanó Baśadipé, la magia della musica rom dell’Alexian Group. Al Teatro Alla Scala saranno presenti Ministri e Ambasciatori di diversi Paesi, tante personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e diversi Sindaci.

Sono partner e sponsor dell’evento: UNAR-Presidenza del Consiglio dei Ministri, Federazione Italiana delle Associazioni e Club e per l’UNESCO (Galatina), ANPI-Milano, Orchestra Sinfonica Rossini, International Romani Union (IRU), Presencia Gitana (Spagna), EPEKA (Slovenia), Udruzenje Romskih Knjizevnika (Serbia), Compagnia Nuove Indye (CNI), Meeting Etichette Indipendenti (MEI), Comune di Lanciano, Comune di Orsogna, Comune di Fossacesia, Novagro, Tecno-glass S.r.l. unipersonale (Ortona), Tenuta Ulisse, Consorzio Nova (Trani) Lions Club-I Marrucini (Chieti), Michele Jannamico s.p.a. (Lanciano), Comunità di Sant’Egidio, I Sentinelli, ARCI, Accademia dei Sensi, Comitato Artistico Lancianese, SEF Consulting . Non resta che augurare ad entrambi gli artisti un grande in bocca al lupo per il proseguo della loro luminosa carriera.