REGIONE, QUARESIMALE USCENTE: RINGRAZIO PER QUESTI 5 ANNI INDIMENTICABILI

ABRUZZO – “Ho voluto attendere la proclamazione ufficiale degli eletti e la comunicazione dei risultati convalidati, per poter dire grazie a ciascuna delle 5.611 persone, che il 10 marzo hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale, invitandomi così a continuare nel lavoro”, scrive l’assessore regionale uscente, già in quota Lega, Pietro Quaresimale.

“Quelli appena vissuti, sono stati per me anni di grande importanza, sia dal punto di vista politico, sia da quello personale, sia soprattutto da quello umano.

Anni indimenticabili.

Anche per questo, voglio dire grazie alle tante persone con cui ho avuto il piacere di condividere questi 5 anni di grande lavoro a servizio degli abruzzesi.

Certo, mi dispiacerà in questa legislatura non sedere sui banchi del Consiglio regionale, ma questo non significa che non continuerò, con tutti gli strumenti, ad impegnarmi per il bene del territorio e della regione che amo.

Ci tengo ad augurare a tutti i consiglieri, al Presidente e alla futura giunta regionale di essere sempre all’altezza dei cittadini che hanno l’onore di rappresentare, su ogni tavolo e in ogni circostanza. Viva l’Abruzzo!”, conclude.