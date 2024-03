EUROPA, GEMMA (FDI): ECCO COME VITTORIA MARSILIO E’ DIPESA ANCHE DA QUESTO 

ABRUZZO – “C’è molta Europa nella vittoria del presidente Marco Marsilio e dell’intera squadra della coalizione di centrodestra alle ultime elezioni regionali in Abruzzo. Inoltre, c’è la conferma che le misure del governo Meloni e l’asse Regioni del Sud-Roma-Bruxelles sono la strada unica per lo sviluppo e la crescita economica e sociale del Mezzogiorno. Per questo gli abruzzesi hanno scelto di premiare il governo regionale del presidente Marsilio e di prendere atto di quanto è stato realizzato e quanto si potrà realizzare nei prossimi cinque anni”.

Così l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Chiara Gemma dopo il successo elettorale del centrodestra alle regionali abruzzesi del 10 marzo scorso.

“I riferimenti all’Europa – argomenta Gemma – riguardano i fondi comunitari già spesi e le risorse Ue disponibili fino al 2027. Sull’utilizzo dei nuovi fondi, – spiega l’eurodeputata – il programma della riconfermata maggioranza Marsilio ha evidenziato quanto sia importante la fusione tra la Fira (Finanziaria regionale abruzzese) e Abruzzo Sviluppo. Una società che garantirà uno strumento finanziario più forte, al servizio dell’economia, dei professionisti e delle imprese, per attuare la nuova Programmazione europea 2021/2027″.

“Non poteva mancare – continua l’esponente di Fratelli d’Italia – l’impegno del presidente Marsilio verso l’affermazione dei diritti sociali. Il Piano sociale della Regione Abruzzo è incentrato sulle sinergie tra le istituzioni ed il terzo settore, in un’ottica di co-programmazione e co-progettazione, con un Piano che dispone di 450 milioni di euro tra fondi diretti, indiretti e finanziamenti legati al Pnrr, al React-Eu ed alla nuova programmazione FSE+ 2021-2027. Inoltre sono previsti politiche attive per le famiglie, il rafforzamento dei congedi di maternità e genitoriali, l’estensione dell’offerta di asili nido e l’ampliamento dei servizi sociali come fattori da potenziare al fine di attenuare il fenomeno del declino demografico”.

“Non per ultimo poi – rileva l’eurodeputata – lo spazio dedicato ai giovani, alle donne, al lavoro, all’occupazione e alle aree interne. La Regione Abruzzo già nel recente passato è intervenuta con misure ad hoc per sostenere la nascita di piccole aziende. Con la nuova legislatura continuerà su questa strada con il microcredito e uno stanziamento comunitario di 62,50 milioni. Impegni seri e responsabili, rivolti alla crescita delle comunità e del territorio. All’Abruzzo e alle popolazioni di tutto il Sud, l’augurio di essere sempre più Regioni d’Europa”, conclude Gemma.