Fi, Pagano: orgoglio per nomina a segretario Abruzzo, grazie a Tajani 

ROMA – “La nomina a segretario di Forza Italia Abruzzo, componente della Segreteria nazionale, é per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione, ringrazio Antonio Tajani e il nostro partito per questo importante riconoscimento che premia un lavoro portato avanti con dedizione ed entusiasmo da tutta la nostra squadra. Voglio dedicare questa nomina al nostro presidente Silvio Berlusconi, agli abruzzesi e ai nostri candidati e a tutta la nostra grande famiglia questa nomina. Avanti così“. Lo scrive, in una nota, il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, coordinatore regionale Fi Abruzzo

