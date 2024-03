Regionali: Maria Assunta Rossi conclude la campagna elettorale a Sulmona con il botto

SULMONA – Si è conclusa ieri sera, presso l’Hotel Santa Croce Meeting di Sulmona, la campagna elettorale di Maria Assunta Rossi, candidata al Consiglio Regionale dell’Abruzzo con Fratelli d’Italia.

L’evento ha visto la partecipazione di centinaia di persone, a testimoniare il crescente sostegno alla candidata. Un percorso importante per l’ex presidente della BCC Pratola, che ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza professionale al servizio della regione. La sua trasversalità ha fatto breccia nel cuore dell’elettorato di ogni idea politica, ma la vera rivelazione di questa campagna elettorale è stata tra i giovani.Un vero e proprio ume di nuovi elettori è giunto per ascoltare e sostenere la candidata, che ha voluto costruire un team di ragazzi pronti a consigliarla sulle nuove politiche giovanili.Nel suo intervento conclusivo, alla presenza di decine di amministratori provenienti dall’area Peligna e Marsicana, Maria Assunta Rossi ha ringraziato tutti i partecipanti e sportivamente ha augurato un grande in bocca al lupo a tutti i candidati.

Madrina d’eccezione della serata è stata la giornalista Hoara Borselli, che ha arringato la folla a conclusione della serata ricordando l’importanza del voto il prossimo 10 marzo e di non dare per scontato nessun risultato.

Tra i relatori ha partecipato anche il vicepresidente della Camera On. Fabio Rampelli, che ha illustrato le importanti attività svolte dalla presidente Giorgia Meloni in queste fasi cruciali del rilancio nazionale.

Non potevano mancare le voci dei giovani che, ancora una volta, in modo compatto, hanno voluto portare il loro sostegno invitando tutti i ragazzi a partecipare al voto e sostenere con forza Maria Assunta Rossi.

L’entusiasmo e la partecipazione dimostrati a Sulmona sono un segnale forte del sostegno che la candidata sta raccogliendo in tutto l’Abruzzo. Il 10 marzo, gli elettori avranno la possibilità di scegliere una persona capace e preparata, che si impegnerà a fondo per il futuro della regione.