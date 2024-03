ELEZIONI REGIONALI: AVVISI E DISPOSIZIONI PER GARANTIRE DIRITTO DI VOTO

SULMONA – Domenica 10 Marzo gli elettori e le elettrici sono chiamati al voto per l’elezione del Presidente della Regione ed il rinnovo del Consiglio Regionale d’Abruzzo.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Il Comune ha emesso alcune disposizioni per favorire tutti i cittadini nell’esercizio del diritto di voto.

Gli elettori non deambulanti, qualora siano iscritti in una sezione elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune la cui sede sia priva di barriere architettoniche. Gli elettori, di cui trattasi, dovranno recarsi nel seggio prescelto muniti della tessera elettorale e di una attestazione medica rilasciata dalla A.S.L. anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente per guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Al fine di far conoscere quali seggi siano accessibili ed attrezzati per il voto dei non deambulanti, qui di seguito si elencano le relative SEDI:

DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE DELL’EDIFICIO SEDE DI SEGGIO SEZIONE

AULA CONSILIARE – VIA MAZARA sez.1

SCUOLA MEDIA SERAFINI – VIA VOLTA sez. 2 – 3 – 4 – 12 – 20

ISTITUTO MAGISTRALE – VIALE TOGLIATTI sez. 5 – 6 – 11 – 24

SCUOLA MEDIA OVIDIO – VIALE TOGLIATTI sez.7 – 10

LICEO SCIENTIFICO – VIALE TOGLIATTI sez. 8 – 9

EX SCUOLA ELEMENTARE – FRAZIONE TORRONE sez.17

SCUOLA MEDIA CAPOGRASSI – VIA DALMAZIA sez. 18 – 19 – 23

LICEO ARTISTICO – VIA DE MATTHEIS sez. 21 – 22

OSPEDALE CIVILE – VIALE MAZZINI sez. 26

L’ufficio elettorale comunale resterà aperto nei due giorni antecedenti le elezioni, da venerdì 8 Marzo a sabato 9 Marzo 2024, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 a disposizione degli elettori per ogni adempimento e chiarimento inerente la votazione e per quanto segue:

a) coloro che non avessero ricevuto la tessera elettorale a domicilio, possono ritirarla nei giorni suindicati;

b) coloro che avessero smarrito, deteriorato o subito il furto della tessera elettorale, possono ottenere un duplicato presentandosi all’ufficio elettorale. Si rende altresì noto che, domenica 10 Marzo, l’ufficio elettorale resterà aperto dalle ore 7,00 alle ore 23,00 per tutta la durata delle operazioni di votazione.

Per i portatori di disabilità è stato organizzato un servizio di trasporto appositamente per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza. Il servizio è curato da:

U F F I C I O ELETTORALE

0864 – 242247

0864 – 242261

Quanti siano interessati ad utilizzare gli speciali automezzi messi a disposizione dal Comune, sono pregati di contattare l’ufficio suindicato per concordare modalità ed orario del viaggio.