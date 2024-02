Lega Sulmona: preoccupazione per continuata chiusura palazzo Portoghesi

SULMONA – La Lega esprime profonda preoccupazione per la persistente chiusura del Centro Servizi Culturali di Palazzo Portoghesi a Sulmona, un luogo simbolo della nostra città che, per mancanza di azioni concrete, non è più fruibile come spazio dal 2017. Attualmente, la sede è ospitata presso l’INPS di Sulmona, uno spazio minimo che non è assolutamente paragonabile a Palazzo Portoghesi.

È deplorevole constatare che, nonostante la gravità della situazione, i consiglieri regionali uscenti, sia della presente legislatura che della precedente di centro sinistra, non abbiano adottato misure significative per risolvere questo annoso problema, tradendo così cittadini e territorio. Questa inerzia è evidente nei cinque anni di mandato elettorale, durante i quali Palazzo Portoghesi è rimasto chiuso, privando la comunità di un centro polivalente e culturale di inestimabile valore.

La Lega ribadisce la necessità di un cambiamento radicale, dando spazio a nuovi volti come consiglieri regionali, in grado di dimostrare capacità di azione e attenzione alle esigenze della comunità. In questo contesto, rivolgiamo la nostra più completa solidarietà ai dipendenti che, nonostante le criticità, hanno continuato a svolgere il proprio lavoro con spirito di abnegazione e professionalità nella sede attuale presso l’INPS.

È giunto il momento di porre fine a un lungo periodo di immobilismo e di lavorare con impegno con la struttura regione Abruzzo per riaprire Palazzo Portoghesi, restituendo alla città uno spazio culturale significativo. La Lega si impegna a sostenere nuove proposte e nuove energie, affinché Sulmona possa riscattarsi da questa situazione e tornare a godere appieno del suo patrimonio culturale.