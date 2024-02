La premier Meloni oggi in Abruzzo: firma con Marsilio sui Fondi di Sviluppo e Coesione e discussione sulla linea Roma-Pescara

ABRUZZO – Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà oggi alle ore 15 a L’Aquila, presso l’Auditorium del Parco, per la firma sui Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) relativi alla programmazione 2021-2027, attraverso cui l’Abruzzo beneficerà di 1,2 miliardi di euro (a valere sul budget complessivo nazionale di 32 miliardi). Fondi utili in primis per opere pubbliche quali dissesto idrogeologico, erosione delle costa, rete idrica e porti, rete stradale, come anche per il cofinanziamento di altri programmi comunitari. L’evento sarà visibile sulla pagina facebook(clicca) del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, presidente e partito Fratelli d’Italia per cui la Meloni è in tour per le prossime elezioni regionali del 10 marzo prossimo.

Oggi si discuterà anche della velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma, questione controversa da un ventennio che sembrava essersi risolta con questa giunta regionale ma che proprio sull’ipotetico ha visto la sottrazione finanziaria nella scorsa estate di 30 miliardi di fondi PNRR e ci si dovrà ora rivolgere ad altri settori della finanza comunitaria.

Nel pomeriggio la Meloni sarà a Montesilvano per le ore 18:30 al Pala Dean Martin, dove si avrà l’evento inaugurale dei Campionati Mondiali di Pattinaggio, i “Wolrd Skate Games 2024″ che si terranno dal 29 agosto al 6 settembre (articolo), e qui ci saranno altre importanti personalità della politica e dello sport.

VIDEO