Regionali: Maria Assunta Rossi (FdI) inaugura con un pienone di folla la campagna elettorale

ROCCACASALE – In una serata carica di frenesia e partecipazione, Maria Assunta Rossi ha inaugurato la sua campagna elettorale presso l’Hotel Le Ginestre di Roccacasale, con la presenza di oltre 1000 persone entusiaste. L’evento è stato caratterizzato da un’atmosfera di festa e impegno politico, con numerosi ospiti illustri che hanno dato risalto all’importanza della candidatura della Rossi.

Tra i partecipanti all’evento spiccano nomi di rilievo della politica abruzzese, come il Senatore Etelwardo Sigismondi e il Senatore Guido Quintino Liris, che hanno espresso il loro sostegno alla candidata. La presenza del Governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, e del Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha ulteriormente sottolineato l’importanza strategica di questa campagna elettorale per il futuro della regione.

Annalaura Di Michele, Coordinatrice di Gioventù Nazionale della Valle Peligna, ha portato il suo contributo giovane e dinamico, evidenziando l’importanza della partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita politica della regione.

Moderato dal giornalista Michele Di Franco, l’incontro ha offerto a Maria Assunta Rossi l’opportunità di presentare la sua visione e i suoi obiettivi per l’Abruzzo, suscitando l’interesse e l’approvazione del pubblico presente.

Nel suo discorso, Rossi ha sottolineato l’importanza dei valori tradizionali abruzzesi, come la famiglia, l’onore e la parola data, che considera fondamentali per la costruzione di una comunità solida e coesa. Ha evidenziato il ruolo centrale della cultura e della radice cristiana nella sua vita professionale e politica, sottolineando la sua volontà di essere una rappresentante del territorio affidabile e diligente per la regione.

Il tema del rilancio dell’Abruzzo è stato al centro del suo intervento, con Maria Assunta Rossi che ha enfatizzato la necessità di unire le forze per il progresso e lo sviluppo della Regione Abruzzo. Ha sottolineato il ruolo chiave del Presidente Marco Marsilio nella realizzazione di questa visione, invitando tutti i presenti a unirsi a lei in questo importante percorso.

Nelle conclusioni del suo discorso, Maria Assunta Rossi ha ribadito il suo impegno per le nuove generazioni e per il futuro dell’Abruzzo, chiedendo il sostegno di tutti i presenti per portare avanti la sua causa.

Concludendo, l’evento si è rivelato un successo travolgente, segnando l’inizio di una campagna elettorale promettente per Maria Assunta Rossi e il suo team, con un forte messaggio di unità e speranza per il futuro della regione abruzzese.