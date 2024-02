Intervista a Paolo Salutari, imprenditore sulmonese, candidato con la Lega alle Elezioni Regionali

SULMONA – Paolo Salutari, imprenditore di Sulmona, nato a Castelvecchio Subequo il 17/01/1971. Sposato e padre di due figli di 14 e 9 anni, Paolo si presenta come candidato con la Lega alle Elezioni Regionali in Abruzzo del prossimo 10 marzo. Ci parlerà delle motivazioni dietro questa sfida politica e delle sue prospettive per la regione.

Paolo Salutari perché ha deciso di candidarsi alle elezioni regionali del prossimo 10 marzo in Abruzzo?

Buongiorno a tutti. Ho deciso di candidarmi perché credo che l’impegno politico diretto sia fondamentale per realizzare azioni concrete e migliorare il nostro territorio. Solo scendendo in prima linea possiamo affrontare le sfide e promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria, del turismo e della cura degli anziani in Abruzzo.

Il suo discorso evidenzia la volontà di promuovere l’imprenditoria locale. Quali iniziative concretamente intende adottare per stimolare l’economia nella regione?

Intendo implementare politiche che agevolino gli imprenditori locali, fornendo incentivi fiscali e semplificando le procedure burocratiche. Voglio creare un ambiente favorevole affinché le imprese possano crescere, generando così nuove opportunità di lavoro per i cittadini abruzzesi.

Parlando di Turismo, come pensa di valorizzare le bellezze dell’Abruzzo e promuovere il territorio a livello nazionale e internazionale?

Il Turismo è un pilastro essenziale per la nostra regione. Intendo promuovere le nostre eccellenze culturali, enogastronomiche e naturali, portando avanti iniziative che rendano l’Abruzzo una meta imperdibile, valorizzando i borghi e sostenendo eventi culturali. Valorizzeremo inoltre i prodotti tipici portandoli al mondo come simboli della nostra autenticità.

Uno degli aspetti che ha evidenziato è l’attenzione ai piccoli Comuni. Può condividere proposte concrete per promuovere lo sviluppo di queste comunità?

Certamente. Intendo istituire programmi di incentivazione economica mirati ai piccoli Comuni, agevolando la creazione di imprese locali e migliorando le infrastrutture. Proporrò anche politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di queste aree, promuovendo turismo sostenibile e creando così opportunità di crescita per i residenti.

Nella sua visione, ha posto un’enfasi particolare sulla cura degli anziani. Come intende migliorare i servizi dedicati agli anziani in Abruzzo?

La cura degli anziani è una priorità. Mi impegnerò per garantire servizi efficienti, sviluppando strutture dedicate e sostenendo programmi di inclusione sociale. Voglio assicurare che ogni anziano possa invecchiare in un ambiente sicuro e accogliente, rispettando il loro contributo alla nostra comunità.

Infine, cosa direbbe ai suoi elettori per convincerli a votarla alle prossime elezioni regionali del 10 marzo? E come affronterà l’importante tema dell’astensionismo?

Ai miei concittadini: vi invito a non sottovalutare il potere del vostro voto. L’astensionismo è preoccupante, ma solo partecipando attivamente possiamo portare un cambiamento significativo. Accetto la sfida di essere il rappresentante della Lega in questo territorio e vi chiedo di unirvi a me per costruire un Abruzzo migliore. Con il vostro voto, possiamo fare la differenza e essere protagonisti del cambiamento che la nostra regione merita. Grazie per la fiducia e il sostegno.