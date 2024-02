REGIONALI: FOLLA E CONSENSI INAUGURAZIONE COMITATO LUISA TAGLIERI 

SULMONA – Grande partecipazione all’inaugurazione del comitato elettorale di Luisa Taglieri. Solo posti in piedi ieri, nella spaziosa sede in via Mazara 10 che ha visto non solo una significativa presenza dei cittadini di Sulmona arrivati per sostenere la candidata al consiglio regionale per Forza Italia ma anche delegazioni dall’Aquila e dalla Marsica. Presente per l’occasione il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Oltre a lui sono intervenuti gli organi apicali del partito con l’On. Nazario Pagano, la Sen. Stefania Craxi tramite un videomessaggio, il coordinatore provinciale Gabriele De Angelis e il coordinatore cittadino Lorenzo Fusco. Presenti anche Antonella Ballone candidata alle elezioni europee e i candidati alle regionali Simone Angelosante e Paolo Federico.

“Un augurio di vittoria a Luisa Taglieri che come me è nata in una famiglia politica socialista e riformista”, ha dichiarato la Senatrice Stefania Craxi nel suo messaggio per la Taglieri, “L’Italia ha bisogno di un nuovo Rinascimento”, ha aggiunto “noi dobbiamo batterci affinché lo sia; e da dove si ricomincia? Si ricomincia dal buon governo del territorio, dal contatto diretto con la vita diretta degli italiani e delle italiane” “Per me è un piacere enorme essere qui da te Luisa”, ha affermato l’Onorevole Nazario Pagano “la tua adesione al nostro progetto politico, al nostro partito, è stato ben visto e accolto con grande soddisfazione. Io ti conoscevo per fama ma conoscendoti di persona ho apprezzato le tue doti umane, la tua passione politica; hai una serie di caratteristiche positive che ti contraddistinguono e per questo mi sono subito reso conto che eri perfetta per il nostro progetto politico”. “Quindi ti ringrazio per aver aderito a Forza Italia”, continua Pagano “perché la tua adesione ha consentito a tante persone di riavvicinarsi, tramite te, al nostro partito. Luisa hai tutto il mio sostegno, sono convinto che farai una grandissima campagna elettorale e sarò sempre al tuo fianco.”

“Sono felicissima di essere entrata a far parte di Forza Italia”, ha dichiarato Luisa Taglieri, “sono grata a Nazario Pagano, Gabriele De Angelis, Simone Angelosante per il percorso che abbiamo iniziato in questi ultimi mesi.” “Io vengo da un mondo riformista e liberale”, sottolinea Taglieri “che ci ha visti diretti da un grande statista, Bettino Craxi, e Forza Italia è nata anche per dare casa a chi ancora vuole lavorare per la libertà. Ho scelto come slogan la libertà di rinascere perché io mi sento così in questo momento, in questo partito, grazie alle persone che lo hanno mantenuto in piedi e che oggi stanno costruendo un percorso importante.” “Credo fermamente che la politica, quella vera, va fatta in un partito, e in Forza Italia mi sento libera di esporre le mie idee, di esprimere me stessa e quindi mi sento libera di rinascere”, conclude Taglieri.