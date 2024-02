POSTE, CISL ABRUZZO: NO PRIVATIZZAZIONE E RINNOVO CONTRATTO 

ABRUZZO – “Abbiamo concluso il percorso di assemblee sui territori, scrive in una nota il Segretario Slp Cisl Abruzzo-Molise Stefano Di Domenico. Nelle assemblee abbiamo condiviso con i lavoratori la piattaforma congiunta da presentare all’azienda per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per il personale di Poste Italiane. Sono state giornate intense – aggiunge il segretario – in cui abbiamo incontrato tanti lavoratori, ci hanno parlato delle varie difficoltà quotidiane, abbiamo ricevuto suggerimenti, ci siamo confrontati su molti temi lavorativi.

C’è consapevolezza e forte preoccupazione tra i dipendenti rispetto alla volontà del Governo di privatizzare Poste Italiane, forti dubbi sull’imminente presentazione del nuovo piano industriale. C’è sfiducia per le conseguenze che ne potrebbero derivare, soprattutto nelle nostre regioni, sia in termini di qualità del servizio che perdite occupazionali – sostiene Di Domenico – l’Abruzzo è in piena campagna elettorale, siamo pronti a dimostrare il nostro dissenso portando in piazza lavoratori, le loro famiglie e i cittadini i prima a pagare le conseguenze di queste scelte scellerate“.