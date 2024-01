Regionali: la Lega candida l’imprenditore di Sulmona Paolo Salutari

SULMONA – L’imprenditore sulmonese Paolo Salutari scende in campo con la Lega alle prossime elezioni regionali. Ad annunciarlo sono il segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo, il commissario per la Valle Peligna e Alto Sangro del partito Lino Galante e la dirigente regionale Roberta Salvati. “La Lega – sottolinea D’Eramo – cresce su tutto il territorio regionale e la dimostrazione è nella grande partecipazione da parte dei cittadini ai nostri eventi. Abbiamo costruito liste, in vista della competizione strategica di marzo, composte oltre che da amministratori, da figure nuove. Professionisti e imprenditori preparati e validi, desiderosi di mettere a disposizione dell’Abruzzo la loro esperienza e la conoscenza che hanno dei territori in cui vivono e lavorano”. “Salutari, molto noto a Sulmona per le sue attività, – aggiunge Galante – è una di queste figure nuove. Sono certo che darà un grande contributo alla lista e al partito, che nella Valle Peligna e nell’Alto Sangro va sempre più rafforzandosi”.

