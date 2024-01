Covegno Uil su Riordino autonomie locali e risorse per Comuni, Province e Regioni

ABRUZZO – Domani 11 gennaio alle ore 10.00, nella sede Ance in via Alcide De Gasperi 60 all’Aquila, si terrà il convegno nazionale “Riordino delle autonomie locali, più risorse per Comuni, Province e Regioni”, organizzato da Uil Fpl L’Aquila.

Parteciperanno all’incontro:

– Domenico Proietti, segretario generale nazionale Uil Fpl,

– Rita Longobardi, segretaria nazionale Uil Fpl con deleghe all’Organizzazione e alle Funzioni locali,

– Antonio Alfiero Di Giammartino, segretario regionale Uil Fpl,

– Antonio Ginnetti, segretario provinciale Uil Fpl L’Aquila,

– Vittoria Di Ponzio, componente dell’esecutivo Uil Fpl L’Aquila,

– Gianguido D’Alberto, presidente dell’Anci Abruzzo,

– Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo.