ABRUZZO – Domani, giovedì 28 dicembre, alle ore 12, è in programma ad Avezzano una conferenza stampa per presentare la candidatura alle prossime elezioni regionali nella lista della Lega di Eliana Morgante, attuale coordinatore provinciale dell’Aquila. L’incontro si terrà nella Sala Irti dell’ex scuola Montessori, in via Fontana. Interverranno il Sottosegretario al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo e il vice presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente.

