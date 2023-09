AL MARRUCINO DI CHIETI IL “TURISMO DI RITORNO”. SIGLATE INTESE FIGEC/CIPAS

CHIETI – Si è tenuta sabato scorso, nella splendida cornice del Teatro Marrucino in Chieti, la giornata dedicata al “Turismo di Ritorno”, argomento di stretto interesse ed attualità ed attenzionato dal Governo per il 2024. L’Evento, organizzato da CIM Abruzzo (Confederazione italiani nel Mondo) con la collaborazione di FIGEC/CISAL (Federazione Italiana Giornalismo Editoria e Comunicazione) ha visto molte presenze istituzionali, associative e del campo letterario. Ha moderato l’incontro Donato Fioriti, Dir. Radio Luce Abruzzo e Componete della consulta nazionale dei fiduciari Figec/Cisal, che ha ricordato il precedente incontro sullo stesso tema tenuto in Montesilvano a fine 2022, con il presidente dalla provincia di Pescara Ottavio de Martinis e degli onorevoli Igor Iezzi e Angelo Sollazzo (CIM). Ha introdotto i lavori Ugo Iezzi, presidente Cim Abruzzo e dirigente Figec/Cisal, che ha sapientemente illustrato il programma, con presenze centrali degli autori dell’Antologia “italia Bella Mostrati Gentile” e del m° Leontino Iezzi che ha diretto il gruppo musicale “Arkè”, con canti che ricordavano le canzoni popolari dell’emigrazione. Madrina dell’Evento e intervistatrice degli autori dell’Antologia la speaker radiofonica Annamaria Acunzo.

Tra gli interventi più significativi, quelli del Sindaco di Chieti Diego Ferrara, che ha sottolineato come il “Turismo di Ritorno” debba essere “sostenibile”, ricordando esperienze non positive in tal senso proprio in provincia di Chieti; l’assessore al turismo del comune di Chieti Paolo De Cesare ha sottolineato le opportunità del territorio comunale, come le varie iniziative “in itinere”, offrendo disponibilità a questa tipologia di turismo; Stefano Pallotta, Presidente dell’ordine Dei Giornalisti D’Abruzzo ha evidenziato come l’aspetto comunicativo sia importante , finanche determinante, per ben rappresentare questa forma di turismo , in modo tale che sia recepita nel giusto verso e nella giusta realtà delle cose; Ernesto D’onofrio, direttore generale di CIPAS, che ha anche rilasciato il suo patrocinio all’iniziativa, ha offerto, con aneddoti associativi, uno spaccato di questo turismo non più di nicchia; di tutto interesse gli interventi di Simone D’Angelo (Endas Abruzzo), del prof. Simone D’Alessandro (università D’Annunzio ), della prof.ssa Melideo (Liceo scientifico Masci di Chieti). L’on. Angelo Sollazzo, presidente Internazionale CIM, nel congratularsi per l’iniziativa CIM Abruzzo, ha evidenziato come “ormai il turismo di ritorno sia di soggetti di terza generazione, che sono diventati grandi professionisti, imprenditori, personaggi di successo e che non vengono per chiedere nulla alla propria Patria di origine, semmai a portare il proprio contributo di crescita, che hanno saputo realizzare all’estero. Un mondo di cui ci si deve rendere conto, che è cambiato e con cui si può e si deve fare sinergia. Gli italiani all’estero sono di gran lunga più numerosi di quelli presenti nella nostra Penisola”- ha infine chiosato.

Angelo Radica, Presidente associazione italiana Città del Vino, ha riportato le esperienze, non tanto del suo paese d’origine (è sindaco di Tollo), che ha avuto scarsa emigrazione, ma di quelle zone italiane che invece hanno visto partire molti concittadini; su questa linea si è inserito l’intervento conclusivo di Carlo Maria Parisi, Segretario Generale Figec -Cisal, che ha evidenziato, tra le altre cose, di come si debba dare spazio alla meritocrazia per evitare le partenze delle cosiddette “menti” dal nostro Paese. Un intervento il suo molto applaudito e che ha destato forte emozione ed interesse nel pubblico.

Al termine della kermesse, la firma di due protocolli di intesa. il primo tra il sindacato della Stampa e della comunicazione FIGEC/Cisal e l’Associazione Italiana Città del Vino ( 500 comuni italiani). IL segretario Figec Parisi ed il presidente Ass città del Vino, Radica, hanno auspicato una collaborazione stretta ed efficace sul campo enologico , in termini comunicativi e di rappresentazione delle necessità ed opportunità del settore.Il secondo tra Cipas Aps e Miss Chef, laddove Donato Fioriti da una parte e Mariangela Petruzzelli dall’altra hanno siglato un’accordo di cooperazione nel settore enogastronomico, a livello comunicativo ed organizzativo, per far risaltare nei dovuti modi un Format internazionale come Miss Chef ed un ‘organizzazione sociale nazionale ed internazionale , attraverso il CIME (Consiglio Italiano Movimento Europeo), come il CIPAS.

Uno spaccato dell’Evento è riproposto su DettagliTv, grazie agli operatori Renato Martelli e Ivano gentili.

Hanno collaborato come partner commerciali dell’iniziativa: Satam/Partinsieme – Casamoro – Corfinio/Barattucci – Roxan casa vinicola

ANTOLOGIA “ITALIA BELLA MOSTRATI GENTILE”

GLI AUTORI

Ugo Ardini , Fiorella Borin, Marica Caramia, Paola Cecchini, Maria D’Alessandro, Gabriele Di Camillo, Pasquale Di Lena, Valentino Di Persio, Camilla Iezzi, Ugo Iezzi, Mariangela Petruzzelli, Nicola Picchione, Rosa Romano, Liddo Schiavo.