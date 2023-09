Decreto Sud, Marsilio e Fitto: con Zes unica grande opportunità

PESCARA – “Il ‘decreto Sud’, che istituisce la Zes unica nel Mezzogiorno, è una intuizione straordinaria. In Abruzzo, attualmente, la zona economica speciale copre solo 1.703 ettari. Con il decreto del Governo, la Zes si estende su tutto il territorio regionale, insieme ad altre regioni del Sud: avremo così un “Mezzogiorno d’Italia” che potrà attrarre nuove imprese grazie al credito agevolato, semplificazione amministrativa e investimenti per la costruzione di nuove infrastrutture. E’ una grande opportunità”. Lo ha detto il Presidente Marco Marsilio, a margine dei lavori della terza edizione di “Abruzzo Economy Summit”, in fase di svolgimento a Pescara.

Questa mattina, ospite della conferenza il Ministero per Affari europei, Raffaele Fitto. Per quanto riguarda la Carta degli Aiuti di Stato a valenza regionale, il Presidente Marsilio ha annunciato che in Abruzzo la Carta sarà revisionata e “allargata ad altri due Comuni, Castilenti (Te) e Poggio Picenze (Aq), per ampliare l’area soggetta al credito agevolato. Per il nostro territorio – ha concluso – è una opportunità fondamentale per attrarre nuovi investimenti”.