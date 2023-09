Anche l’eurodeputata Elisabetta De Blasis lascia la Lega

LAQUILA – “Da oggi lascio la Lega e, di conseguenza, e molto a malincuore, il gruppo Identità e Democrazia in Parlamento Europeo”. Così l’europarlamentare Elisabetta De Blasis, che aggiunge: “In politica, come nella vita, ci sono valori imprescindibili e le ambizioni di taluni non dovrebbero essere di nocumento ad altri e alla collettività. Purtroppo, in questo partito o, meglio, in ciò che ne resta, esistono sensibilità talmente diverse per le quali non è più possibile proseguire un percorso politico condiviso. Si può accettare di essere tappeti sotto cui nascondere la polvere, ma non zerbini. Quello del parlamentare europeo è un percorso impegnativo ma è anche un ruolo importante per la nostra Regione Abruzzo, che sono orgogliosissima di rappresentare. Con la forza dei miei primi 26.549 voti voglio ringraziare tutti coloro che sin dall’inizio mi hanno sostenuta e quelli che hanno condiviso e condivideranno con me questo percorso. Il mio impegno è e sarà al massimo, per poter affrontare con determinazione e passione tutto il lavoro ancora da fare.”

Elisabetta De Blasis si era candidata al Parlamento Europeo proprio con la Lega, risultando seconda dei non eletti. Un anno dopo la prima defezione e a seguito delle politiche, con l’elezione di Andrea Caroppo in Parlamento, la dottoressa aquilana era subentrata a Bruxelles.