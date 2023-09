PROGETTO “LA VIA SACRA DEI PELIGNI” – ULTIMA TAPPA

SULMONA – Dopo il positivo riscontro di pubblico delle precedenti tappe del cammino di “Archeoclub d’Italia – Sede di Sulmona” lungo “La via sacra dei Peligni” (Corfinio, Cansano, Sulmona, Castel di Ieri), il prossimo sabato 9 settembre 2023 il percorso si concluderà a Castelvecchio Subequo, dove si potranno visitare la catacomba paleocristiana e la chiesa di San Francesco d’Assisi, abbinate al senso del gusto: dopo le due visite guidate, infatti, è prevista una degustazione di eccellenze enogastronomiche del territorio peligno, per la quale è assolutamente obbligatorio prenotarsi entro mercoledì 6 settembre tramite la pagina dedicata del portale Taste Abruzzo https://tinyurl.com/superaequum.

Si ricorda che il progetto di turismo esperienziale “La via sacra dei Peligni”, promosso e finanziato dalla Fondazione Carispaq, si avvale della collaborazione di DiArTe ETS e del patrocinio dei Comuni coinvolti.

Appuntamento, dunque, a sabato 9 settembre alle ore 17:00 all’ingresso della catacomba in via Superaequum (località Macrano) per l’esperienza “Il gusto della scoperta”… non mancate!