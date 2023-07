A Castel di Sangro Progetto Abruzzo Giovani: Presentazione Podcast Laboratorio Teatrale

CASTEL DI SANGRO – Si terrà lunedì prossimo presso il Teatro Tosti, la Presentazione Podcast del Laboratorio Teatrale, facente parte del Progetto Abruzzo Giovani.

“Si tratta, per l’evento e per il progetto, di una delle azioni messe in campo dal Comune di Castel di Sangro e dall’Ecad 6 sangrino, d’intesa con Scuole ed Enti del Terzo Settore, al fine di agire in maniera efficace nei confronti delle giovani generazioni. L’apertura sul territorio di Centri di ascolto, di sportelli e di laboratori psicoattivi va appunto in questo senso”, comunica l’assessore Raffaella Dell’Erede.

“Il Comune inoltre, ha avviato importanti collaborazioni, come quelle con l’Università dell’Aquila, tese ad individuare le necessità dei giovani del territorio, in special modo per coloro che non studiano e non lavorano, al fine di avviare attività formative e tirocini. L’azione vuol essere efficace e finalizzata, investendo in un campo che risulta essere determinante per il futuro delle nostre comunità”, conclude.