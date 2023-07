Coesione Abruzzo: è on line nuovo portale fondi europei e nazionali

PESCARA – Via libera al nuovo portale web unico per i Programmi PR FESR Abruzzo, PR FSE+ Abruzzo 2021/2027 e del Fondo sviluppo e coesione. Il nuovo strumento, consultabile all’indirizzo https://coesione.regione.abruzzo.it, conterrà tutte le informazioni relative alla programmazione 2021-2027, gli avvisi pubblici, gli aggiornamenti e tutte le opportunità legate all’utilizzo dei fondi europei e nazionali. Il nuovo portale, previsto dal Regolamento UE 2021/1060 del 24 giugno 2021, sarà un punto di riferimento prezioso per i cittadini, oltre che per gli enti locali e il partenariato economico e sociale della Regione Abruzzo. Sul sito saranno pubblicati tutti gli avvisi della programmazione europea 21-27, mentre è possibile consultare tutti gli atti e i provvedimenti che hanno caratterizzato la programmazione appena conclusa 2014-2020.

Il nuovo sito vuole essere elemento semplificativo per la consultazione degli avvisi da parte dei soggetti interessati e del grande pubblico in modo da favorire l’incontro tra il messaggio comunicativo che la Commissione europea vuole lanciare con la programmazione settennale e la società regionale in tutte le sue sfaccettature, la stessa che poi è chiamata a rispondere, direttamente o indirettamente, ai bandi europei. Altro elemento innovativo è la possibilità da parte dei soggetti interessati ai bandi europei di interagire direttamente con le strutture regionali responsabili degli avvisi, in modo da chiarire eventuali incongruenze o incomprensioni presenti nell’avviso.