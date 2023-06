Archeoclub Sulmona: ciclo presentazioni #librincortile

SULMONA – Anche quest’anno per la Sede di Sulmona di Archeoclub d’Italia “la cultura non va in vacanza”!

Oltre al progetto “La via sacra dei Peligni” (che sta riscuotendo un grande successo e il cui prossimo appuntamento è previsto per sabato 15 luglio al santuario di Ercole Curino), durante l’estate sono previste ulteriori occasioni d’incontro e di approfondimento dedicate ai Soci e alla cittadinanza tutta.

La prossima iniziativa in programma è il primo appuntamento di un ciclo di presentazioni di libri, denominato #librincortile, che si terrà presso la corte del Palazzo della Regia Tesoreria (Palazzo della Provincia) in via Panfilo Mazara n. 40 (sede dell’associazione e della Pinacoteca Provinciale “Italo Picini”).

Si comincia il prossimo mercoledì 28 giugno 2023 alle ore 21:00 col volume “Panfilo dei Longobardi. Il culto di San Panfilo Vescovo in Abruzzo” (Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore, 2023) di Maria Concetta Nicolai, con la quale dialogheranno Franco Cavallone, cultore di araldica e di storia locale, e Alessandro Bencivenga, Presidente della sede locale dell’Archeoclub; sarà inoltre presente l’avv. Luigi Spina, Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore, per un indirizzo di saluto.

Il ciclo proseguirà poi durante tutta l’estate con i seguenti appuntamenti:

mercoledì 19 luglio: volume”Il demone dell’imbrunire” di Lucio Taraborrelli (IlViandante, 2022);

mercoledì 2 agosto: volume “Brasile Adriatico. Racconti magico-realistici dalla Costa dei Trabocchi di Rocco D’Alessandro” (Vitamina Project, 2023);

mercoledì 30 agosto: volume “Fest’e fiera. Calendario illustrato dei riti abruzzesi” di Michela Di Lanzo e Adriana Gandolfi (Radici Edizioni, 2023).

Vi aspettiamo, dunque, mercoledì 28 giugno alle ore 21:00 per il primo dei nostri #librincortile!