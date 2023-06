Horizon: Francesca Russo eletta nel direttivo Cismai

SULMONA – Con grande soddisfazione abbiamo il piacere di annunciare che la nostra socia Francesca Russo, Vicepresidente della Horizon Service Società Cooperativa Sociale di Sulmona (AQ), è stata eletta componente del Consiglio Direttivo del CISMAI, il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia.

Lo comunica il presidente della società, Gennarino Settevendemmie.

L’elezione è avvenuta lo scorso 27 maggio a conclusione del IX Congresso Nazionale CISMAI dal titolo “Avrò cura di te” che si è tenuto a Roma e a cui hanno preso parte alcune operatrici e alcuni operatori della Horizon Service impegnate e impegnati nei servizi che si occupano di minori; nel Congresso la collega Francesca Russo ha tenuto un intervento sulla violenza assistita e sugli orfani speciali aperto dal racconto dei risultati del Progetto Europeo Children First che ha visto capofila la Horizon Service con partner il CISMAI e che ha affrontato la tematica della violenza assistita come componente della violenza agita sulle donne.

Il CISMAI, da oltre 30 anni, lavora per la prevenzione, il riconoscimento, la valutazione e la cura delle varie forme di maltrattamento a danno di bambine, bambini e adolescenti, per individuare e diffondere le procedure adatte a intervenire nelle famiglie, per offrire agli operatori coinvolti gli strumenti di tutela e sostegno; spesso viene audita dal Parlamento o dal Governo quando sono in discussione provvedimenti in materia e rappresenta il nostro Paese all’ISPCAN, l’Associazione internazionale sul maltrattamento e abuso all’infanzia.

La Horizon Service aderisce al Coordinamento dal 2017 e, sin dal primo momento, la collaborazione è stata proficua intensa: entrambe le realtà hanno dato vita al richiamato Progetto Europeo Children First che ha formato operatrici e operatori del settore al riconoscimento della violenza assistita e ha redatto a livello europeo linee guida di intervento per il contrasto al fenomeno.

La presenza di Francesca – già referente CISMAI per l’Abruzzo e il Molise – rappresenta una ottima opportunità per la nostra Cooperativa, oltre che per la nostra Regione: sarà occasione di scambio continuo nell’ottica della crescita personale e professionale di Francesca e delle operatrici e degli operatori delle nostre reti.

Con Russo fanno parte del nuovo Consiglio Direttivo del CISMAI Petra Filistrucchi, Paola Gabrieli, Marianna Giordano, Francesca Imbimbo, Monica Procentese, Enrico Quarello, Luigi Raciti, Francesco Silenzi.

Sappiamo l’impegno che la nostra collega dedicherà a ricoprire questo importante ruolo e per questo tutta la Horizon Service le augura un sentito buon lavoro!