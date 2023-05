GIRO D’ITALIA, COLDIRETTI: CICLISTI MANGIANO AL VOLO GLI ARROSTICINI

ABRUZZO – Una tappa golosa per la carovana del giro d’Italia che, oggi pomeriggio, prima di arrivare a Campoimperatore, passando di fronte all’agriturismo Sapori di Campagna di Ofena, hanno trovato centinaia di bandiere e striscioni gialli e hanno preso ‘al volo’ gli arrosticini preparati per i ciclisti da Coldiretti L’Aquila. Un modo simpatico e sicuramente indimenticabile per promuovere la terra d’Abruzzo in occasione dell’evento ciclistico più seguito dell’anno.

“L’ulteriore passaggio di oggi della carovana rosa in Abruzzo – commenta Coldiretti – segna un momento di importante promozione per la regione, per le sue bellezze e per le sue eccellenze agroalimentari. L’arrosticino, che è il cibo da strada per eccellenza, si è trasformato per un giorno nel cibo perfetto anche per gli sportivi sulle due ruote. Un modo alternativo anche per ribadire l’importanza della carne sana e made in Italy, per rilanciare la nostra battaglia contro il cibo sintetico e per ricordare che chiediamo di accelerare l’iter di trasformazione in legge del disegno di legge approvato contro il cibo da laboratorio”.