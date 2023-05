PASSAGGIO GIRO D’ITALIA 12 MAGGIO: INFORMAZIONI ORARI E DIVIETI

SULMONA – Per il passaggio del Giro d’Italia a Sulmona, previsto venerdi 12 maggio, sono state emesse oggi, 9 maggio 2023, due ordinanze dirigenziali in materia di circolazione stradale: la n.93 e la n.94, pubblicate sull’Albo Pretorio dell’Ente.

Il passaggio del Giro in Città è previsto dalle ore 14.30 alle ore 15:00.

Il transito delle auto sarà vietato – dalle ore 12:00 alle ore 16:00 – nelle seguenti strade:

Via Statale per Pettorano sul Gizio,Viale Mazzini,Via Trieste, piazza Vittorio Veneto,Via Circonvallazione Occidentale, Via Pescara, Viale della Repubblica,Viale del Lavoro, Strada Provinciale 51 del Sagittario – direzione Pratola Peligna. La sosta, nelle stesse strade sopra indicate, sarà vietata dalle ore 8:00 alle ore 16:00.

Per la Carovana promozionale dell’evento:

dalle ore 7:00 alle ore 16:00 del giorno 12 maggio 2023, e comunque fino a quando la Carovana del Giro d’Italia lascerà l’area di Piazza Garibaldi, è istituito il divieto di transito e sosta sulla stessaPiazza Garibaldi. Per l’occasione sarà sospeso il piccolo mercato settimanale ivi previsto.

Dalle ore 13:00 è sospesa, inoltre, la circolazione veicolare in Via Dorrucci per consentire il transito in uscita da Piazza Garibaldi della Carovana pubblicitaria con direzione di marcia Via Dorrucci, Via Circonvallazione Orientale, Porta Napoli, Viale Mazzini,

La Carovana del Giro farà il seguente percorso: Viale Mazzini, Piazza V. Veneto, Via Circonvallazione Orientale, Via Dorrucci, sosta in Piazza Garibaldi,Via Dorrucci, via Circonvallazione Orientale, Piazza V. Veneto, Viale Mazzini.

L’arrivo della Carovana che sosterà nell’area del tradizionale mercato di Piazza Garibaldi,coinvolgendo il pubblico presente con musica e spettacoli, è previsto per le 12:40.