Adsu amplia organico: Bando per 3 posti amministrativo e informatico entro 23 maggio

L’AQUILA (ore 12:00) – L’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila amplia il proprio organico: un bando finalizzato al potenziamento dell’organico, attraverso il passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, per coprire due posti con profilo amministrativo e contabile e uno tecnico e informatico, è stato pubblicato nei giorni scorsi.

La procedura elaborata dagli uffici preposti e sotto la guida del direttore, Paola Di Salvatore, è riservata ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato delle Pubbliche amministrazioni, con priorità data a quelli della Regione Abruzzo e gli Enti strumentali da essa dipendenti.

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovranno pervenire all’Adsu entro le ore 13 del 23 maggio prossimo. La scelta del candidato avverrà in base sia all’esame del curriculum, sia in base all’esito del colloquio.

Il curriculum sarà valutato tenendo soprattutto conto delle mansioni svolte nella pubblica amministrazione di provenienza, ai titoli di studio posseduti, alla formazione e ai titoli formativi acquisiti in ambito professionale.

La selezione avverrà, oltre che tramite l’esame comparato dei curricula, anche in base all’esito del colloquio, teso a valutare in particolare, “la conoscenza professionale in relazione al posto da ricoprire, il grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro, le capacità relazionali e conoscenze informatiche possedute e le capacità di adattarsi al cambiamento”.

Per partecipare al bando, è necessario infine il nulla osta al comando rilasciato dall’Amministrazione di provenienza, come impone la normativa vigente.

L’Avviso è pubblicato sul sito dell’Adsu, www.adsuaq.org, e sulla Sezione “Trasparenza Amministrativa”, nella sottosezione “Bandi di concorso”, e lo stesso avverrà per ogni atto successivo all’avviso.