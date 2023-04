MILANO FINANZA BANKING AWARD 2023: BCC PRATOLA PELIGNA ECCELLENZA REGIONALE

MILANO – A Milano la Presidente Maria Assunta Rossi e il Direttore Silvio Lancione ritirano il prestigioso Premio.

Per la seconda volta consecutiva, dopo lo scorso anno, la BCC di Pratola Peligna, Gruppo Bancario ICCREA, conquista il podio e riceve a Milano il massimo riconoscimento che riafferma, ancora una volta, l’azione dell’istituto di credito cooperativo in termini di risultati economici, qualità delle attività messe in campo e obiettivi conseguiti.

Alla Banca, infatti, è stato assegnato, nell’ambito degli MF Banking Awards 2023, promosso ed organizzato dal quotidiano MF /Milano Finanza, il premio “Eccellenze Regionali – Abruzzo”.

Il Presidente Maria Assunta Rossi: “ Questo riconoscimento è per la Bcc di Pratola Peligna motivo di grande soddisfazione e rappresenta un importante elemento di garanzia per i nostri clienti. Non è solo un premio per la Bcc ma anche per l’intero territorio, che in questi anni ci ha sostenuto. Nonostante la difficoltà del contesto attuale migliorano tutte le poste del nostro bilancio, siamo una banca Verde, in equilibrio, fortemente patrimonializzata – il nostro patrimonio circa 75 mln, Cet1 al 46% -. E se a tutto questo uniamo una forte dinamicità riguardo all’espansione territoriale – in 7 anni abbiamo aperto 5 filiali in territori ricchi di opportunità – abbiamo realizzato un perfetto mix che pone la Bcc di Pratola Peligna nelle condizioni di poter sostenere con forza e risorse, per gli anni avvenire, l’intero territorio dove la banca opera. Tutto questo grazie all’incredibile lavoro di questi anni della governance, della direzione e di tutti i dipendenti, che in ogni area, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi volti al rafforzamento nonché alla costruzione del futuro della Bcc di Pratola Peligna”.

Il Direttore aggiunge: “Questo riconoscimento premia una strategia aziendale tesa alla valorizzazione del territorio con numeri ed indici che ne fanno una eccellenza regionale in ambito bancario . È un valore assegnato con rigorosi criteri tecnici, stabiliti da MFinanza, primaria testata giornalistica in ambito economico finanziario a livello nazionale. Stiamo dimostrando che si può fare “buona banca” pur rimanendo piccoli ma facendo parte di un grande Gruppo, quale rappresenta oggi quello Iccrea”.