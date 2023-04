Autostrade, Di Girolamo: Salvini risponde solo se gli piace la domanda

SULMONA – La senatrice sulmonese non nasconde la sua amarezza per il mancato incontro tra amministratori locali e titolare del Ministero delle Infrastrutture, originariamente previsto per lo scorso mercoledì 12 aprile.

“Hanno fatto trapelare un comunicato al limite del ridicolo, attribuendolo a non ben precisate fonti del ministero, in cui si legge che il “Mit di Salvini” segue con grande attenzione il caso A24-A25, che è dispiaciuto per le proteste dei sindaci di Lazio e Abruzzo e che in questi mesi il ministro ha già preso parte a due incontri con gli amministratori. Tutti devono sentirsi a casa al Mit, stando a questo comunicato”.

Grazie per la confidenza e per l’invito a casa vostra! Pare per loro sia tutto uno scherzo.

Alle mie interrogazioni il ministro non risponde, sindaci e amministratori non vuole incontrarli e rimanda la cosa. Il sospetto è che quando c’è da dare delle risposte, quando c’è da dimostrare con atti concreti l’intenzione di risolvere un problema, quando sul tavolo c’è da mettere soluzioni e non promesse, il ministro delle Infrastrutture preferisca voltarsi dall’altra parte, sottrarsi al confronto e dare la colpa a chi c’era prima di lui, anche se governa da anni. Si governa così?