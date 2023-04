Roma-Pescara. Di Girolamo: Salvini ricorda Abruzzo solo in campagna elettorale?

SULMONA – Le notizie secondo cui i fondi già previsti per la tratta ferroviaria Roma-Pescara verrebbero spostati su altri progetti sono a dir poco allarmanti e hanno dell’incredibile.

Stesso atteggiamento su lavori e questione pedaggi per l’A24/A25: il ministro, dopo aver assicurato massimo impegno e determinazione, non trova il tempo per incontrare sindaci e amministratori dei territori interessati.

Mi chiedo fino a quando sarà possibile per Salvini continuare a far finta di nulla. Mi chiedo quando inizierà a fare il ministro delle Infrastrutture.

In queste settimane la maggioranza litiga su come spendere i soldi del PNRR, e il partito del ministro chiede addirittura di restituirne una parte. Con quale motivazione? Sono troppi e non sappiamo come spenderli. Salvo poi parlare di forti criticità sulla realizzazione di interventi che Lazio e Abruzzo aspettano da tempo.In buona sostanza, una triste ammissione di incompetenza.

Il Movimento 5 Stelle, come recentemente ribadito dal presidente Conte, è a disposizione ed è pronto a dare una mano: neppure un euro di queste risorse deve andare disperso. Bisogna fare presto e fare bene.