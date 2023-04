La proposta del Pd Pratola sulle comunità energetiche

PRATOLA – Si è tenuto sabato 1° aprile a Pratola Peligna il convegno sul tema delle comunità energetiche organizzato dal Circolo Pd Roberto Di Loreto.

Dopo il Saluto del Segretario di circolo Pd Laila Coccovilli e l’introduzione di Alfonso Fabrizi Presidente del Circolo , sono intervenuti Il Sindaco di Gagliano Aterno Luca Santilli, primo fautore di una comunità energetica in Abruzzo , Attilio D’Andrea assessore al comune di Sulmona e coordinatore provinciale M5S, il Dott. Raffaele Spadano Antropologo e ricercatore universitario, Francesco Piacente segretario provinciale Pd.

Il convegno ha suscitato molto interesse , si è parlato di comunità energetiche come esperimento sociale per rinsaldare i legami tra individui per diventare oltre che comunità energetica anche comunità sociale che reinveste l’eccedenze energetiche e i profitti da essi derivati nel sociale per contrastare oltre la “povertà energetica” anche l’isolamento sociale e lo spopolamento. Una opportunità per le aree interne, i piccoli paesi ma anche per le periferie delle città. Il sole come volano democratico verso la ormai non più procrastinabile e necessaria transizione ecologica.

“E’ stato un bel momento di confronto per la politica del territorio, quella delle idee e delle proficue esperienze amministrative con un approccio culturale e sociale alle opportunità offerte dalle comunità energetiche” dichiara laila Coccovilli, segretario di circolo ”Comunità che si autoregolamentano, che autoproducono energia grazie al sole , che diventano padrone di un bene primario come l’energia e che reinvestano eventuali profitti nel sociale, questa è la proposta politica scaturita dall’incontro. La sala gremita dimostra l’attenzione crescente verso questi temi e il Pd di Pratola Peligna vuole essere portavoce di queste proposte”.

“È ora che anche il comune si faccia promotore di comunità energetiche a Pratola, un’opportunità per il paese e per ì cittadini. Una nostra proposta inascoltata da mesi” concludono Mattia Tedeschi e Lucia Margiotta, consiglieri comunali Pd.