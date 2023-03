QUATTRO ANNI DI GOVERNO MARSILIO, VERRECCHIA (FDI): ABRUZZO IN CRESCITA E IN POSIZIONE PRIVILEGIATA

PESCARA – “Gli obiettivi centrati dal governo Marsilio non solo numerosi e determinanti ma hanno superato ogni logica aspettativa. Nonostante la lunga e drammatica pandemia abbia, infatti, fisiologicamente rallentato le attività della legislatura in essere, si è riusciti a cogliere risultati attesi da anni, a realizzare progetti all’avanguardia mai neanche immaginati in passato, a collocare la nostra regione in quella posizione geo-politica privilegiata che naturalmente ha, ma che mai nessuno ha saputo valorizzare”.

È’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad una azione politico-amministrativa seria, concreta e produttiva che il presidente Marco Marsilio è stato in grado di attuare sin dall’inizio del suo mandato. Lo dicono i dati illustrati questa mattina, nel Pala Becci a Pescara, e lo dicono i riconoscimenti nazionali che parlano di un Abruzzo in crescita e sempre più all’avanguardia. Abbiamo davanti un altro anno di lavoro e i successi saranno ancor più evidenti, grazie al proficuo dialogo tra il governo regionale e quello nazionale, a guida Giorgia Meloni. Un dialogo diretto che ha già reso importanti benefici alla nostra regione, anche in termini di considerazione politica”.