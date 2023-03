Sede “Film Commission” a Sulmona: il sindaco scrive a Marsilio

SULMONA (ore 10:42) – Il Sindaco Gianfranco Di Piero questa mattina ha inviato una lettera al Presidente della Regione, Marco Marsilio, chiedendo che la sede della “Abruzzo Film Commission” venga individuata nella Città di Sulmona – si legge in una nota.

Il Sindaco, motivando la richiesta su ragioni fondate, ricorda e sottolinea che la Città “in passato, ha ospitato diverse produzioni cinematografiche e televisive e da oltre quaranta anni è sede di un festival cinematografico che ha conquistato uno spazio significativo nell’ambito delle rassegne di settore, sostanziandosi anche in un presidio in termini di professionalità spesso offerte alle produzioni. Sulmona vanta, inoltre, un centro storico di impianto medievale ben conservato che assicura una serie di “location” interessanti e gode di un tessuto locale di associazioni assai sviluppato: realtà come la Giostra Cavalleresca, Sulmonacinema o le tante compagnie teatrali permettono ad esempio di avere risorse e competenze utili a produzioni di ambientazione storica (costumi, monili, attrezzerie, figurazioni speciali) e sarebbe giusto premiare la loro entusiastica collaborazione con una vitale sferzata di energia, grazie alla collocazione in città della “Film commission”.