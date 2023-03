ADSU: NUOVA SEDE IN CENTRO STORICO, AL 31 MARZO TERMINE AVVISO INDAGINE MERCATO

L’AQUILA – È stato prorogato al 31 marzo alle ore 14 il termine per la presentazione delle domande relative all’avviso dell’Azienda per diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, per la manifestazione di interesse finalizzata ad individuare un immobile, preferibilmente nel centro storico del capoluogo, da prendere in locazione e da adibire ad uso ufficio da parte dell’ente strumentale della Regione Abruzzo, di cui è presidente Eliana Morgante.

La precedente scadenza per rispondere all’avviso era quella del 24 marzo. Slitta di conseguenza anche la data della prima seduta di gara, dal 28 marzo al 4 aprile.

Il contratto di locazione, prevede l’avviso, avrà la durata di sei anni, rinnovabile per ulteriori sei anni, con un costo posto a base d’asta di 7.370 euro al mese, più 1.692 euro al mese per il parcheggio, con una previsione di costo per sei anni che ammonta dunque a 652.464 euro. L’immobile dovrà avere una superficie lorda di 500 metri quadrati, adibita per gli uffici, oltre ad una porzione ad uso archivio, magazzini e servizi accessori di circa 50 metri quadrati, con un parcheggio auto, un garage, o anche in uno spazio esterno, per almeno 15 posti auto.

Resterà invariato il limite per la stipula dell’eventuale contratto, fissato al 31 luglio 2023 e per la consegna immobile, al primo agosto 2023. Il rup è l’ingegnere Michele Suriani, responsabile Area Tecnica ed Informatica dell’Adsu, che ha firmato l’avviso.

Il contratto di locazione sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’appalto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche“, accessibile dal seguente link: https://adsuaq.acquistitelematici.it/, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.