Archivio di Stato per la Giornata nazionale del paesaggio 2023: eventi

ABRUZZO – L’Archivio di Stato dell’Aquila dedica la Giornata nazionale del Paesaggio alla conoscenza del “paesaggio urbano”. L’evento risponde alla richiesta delle scuole di guidare i ragazzi alla conoscenza della loro città attraverso mappe e documenti.

Sede centrale dell’Aquila

L’esposizione di catasti pre-onciari e onciari, del catasto napoleonico fino al catasto urbano, unitamente a piante e fogli di mappa consentirà di ricostruire il tessuto urbano dal Quattrocento all’inizio del Novecento.

Dai volumi dei catasti sarà possibile riscontrare la divisione della città in quarti e in locali e avere una mappatura di conventi, confraternite e luoghi pii.

Per una settimana, dall’8 al 14 marzo dieci classi della Scuola Media Dante Alighieri visiteranno i depositi e verranno introdotti alla conoscenza dei documenti più antichi del loro territorio.

Sarà possibile, inoltre e per ancora pochi giorni, visitare l’esposizione documentaria Margherita d’Austria. La corte, i luoghi, gli avvenimenti. Con l’occasione, l’Archivio di Stato sarà aperto a tutti i cittadini.

Giorni di apertura: 8, 9, 10, 13, 14. Orario: 9-16,30.

Sezione di Sulmona

Una esposizione delle guide e delle pubblicazioni sulla città e sui suoi monumenti farà conoscere il percorso che dalla letteratura erudita seicentesca, settecentesca e ottocentesca conduce all’elaborazione delle prime guide di inizio Novecento per trovare sviluppo nell’idea di una “guida accessibile” realizzata in maniera pionieristica dalle scuole di Sulmona nei primi anni Duemila e attuata nel recente volume dell’ANFFAS “Sulmona una città per tutti. La guida turistica facile da leggere”.

Insieme alla guida dell’ANFAAS saranno esposti i volumi prodotti dall’Istituto tecnico statale per geometri Morandi “Sulmona accessibile: guida turistica per persone a mobilità ridotta e disabili” (Amaltea 2004), dal Liceo Scientifico Enrico Fermi “Guida storico artistica di Sulmona” (Amministrazione provinciale 2007) e dalla Scuola media Ovidio “La montagna di Celestino: piccola guida ai luoghi di Pietro da Morrone” (Edizioni Qualevita, 2010).

Giorni di apertura: 8, 9, 10, 13, 14. Orario: 9-16

Sezione di Avezzano 14 marzo

Il 14 marzo l’accesso alla sala studio sarà consentito anche ai non studiosi a cui saranno mostrati i catasti dell’Archivio civico di Avezzano. In formato digitale sarà possibile consultare i catasti di alcuni comuni del territorio della Marsica.

Giorno di apertura: 14 marzo. Orario: 9-15