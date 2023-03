SULMONA – Questa mattina una troupe della Rai ha girato immagini in città, nell’eremo celestiniano del Morrone e in centro storico, per la rubrica di Rai Tre Regione Buongiorno Abruzzo dal titolo “MACCHEMITO”, scrive il Comune di Sulmona.

A conclusione del lavoro svolto la troupe è stata ricevuta dal sindaco Gianfranco Di Piero e dall’assessore alla Cultura, Rosanna Tuteri, a palazzo S. Francesco, grati dell’attenzione e interesse riservati alla Città e alla sua storia.