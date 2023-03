Ministro pari opportunità Roccella incontra Sospiri e Marsilio

L’AQUILA – Il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, ha visitato questa mattina la sede aquilana del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Accolta dal presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri e dal presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Ministro ha raccolto diverse suggestioni sulle politiche regionali in tema di natalità e pari opportunità. All’incontro erano presenti il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, la garante regionale per l’infanzia, Maria Concetta Falivene e il presidente della Commissione regionale pari opportunità, Maria Franca D’Agostino.

