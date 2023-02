TERREMOTO LEGA: VICE COORD. DI MATTEO SI DIMETTE PER CONTESTARE GESTIONE COSTANTINI ELEZIONI PROVINCIALI

ABRUZZO – Come riporta il quotidiano online certastampa.it: “E’ con una nota di poche righe, che il vicecoordinatore regionale della Lega, Emiliano Di Matteo, rassegna le proprie dimissioni alla luce della “gestione Costantini” del partito a livello provinciale, ma anche con un attacco diretto alla segreteria regionale di D’Eramo Ecco la nota: «Buongiorno a tutti, debbo constatare che debbo essere stato molto distratto…al punto da non essermi accorto che il Partito aveva deciso alle elezioni del Presidente della Provincia di Teramo di giocare su due tavoli: uno ufficiale sostenendo (Vagnoni) ed uno ufficioso sostenendo (D’Angelo)… Complimenti ai colleghi Quaresimale e Cardinali ed al coordinatore Costantini per essere stati così bravi nel recitare il doppio ruolo da non aver ingenerato in me alcun dubbio: comunicati stampa, incontri con Vagnoni..tutto perfetto Poi si vota, vince D’Angelo e viene fuori che ha vinto con in voti decisivi della Lega, tanto che oggi il dato viene rivendicato pubblicamente con una foga che neppure i sostenitori della prima ora di D’Angelo hanno avuto. Poiché però oltre che distratto, sono anche coerente, evidentemente non avendo condiviso un percorso che nessuno mi aveva illustrato e/o spiegato, magari salvaguardando un galantuomo come Massimo Vagnoni, non posso che prendere atto di essere nel posto sbagliato per cui rassegno le DIMISSIONI da vice coordinatore regionale, auspicando altresì una prossima segreteria regionale per discutere quanto accaduto e quanto dovrà accadere»”.

