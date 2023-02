Ristrutturazione sede Regione a Bruxelles, Marsilio: “l’obiettivo è abbattere costi e accogliere gli studenti”

BRUXELLES – “L’ambizione della Regione Abruzzo è quella di creare un punto di accoglienza a Bruxelles che permetterebbe, oltre a una riduzione delle spese per rimborsi di missione, anche di ospitare giovani studenti coinvolti in progetti di tirocinio e scambio culturale.” Lo ha dichiarato il Presidente, Marco Marsilio, visitando questa questa mattina, a Bruxelles, il cantiere dei lavori per la ristrutturazione della dependance della sede della Regione. “Dopo quattro anni di stop causati dalla pandemia, a novembre il Comune di Bruxelles ha rilasciato la concessione e lunedì scorso è stato finalmente aperto il cantiere. L’immobile sarà oggetto di interventi per la sua messa in sicurezza e, successivamente, per la riqualificazione ad uso foresteria.” Ha spigato Marsilio, prima di dirigersi verso il Comitato delle Regioni dove, nel pomeriggio, parteciperà all’Assemblea plenaria – regflash.

