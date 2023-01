Riorganizzazione partiti: nuovo Coordinamento cittadino FdI L’Aquila

L’AQUILA – Continua la riorganizzazione strutturale del partito di Fratelli d’Italia, annunciata circa un anno fa dal presidente Marsilio, che prosegue non solo con le visite istituzionali del presidente presso enti del territorio regionale, ma soprattutto attraverso la riorganizzazione delle segreterie e degli organigrammi.

Esempio di oggi, quanto accade nel capoluogo dove il portavoce di FdI, Michele Malafoglia rende noto che sono state rinnovate le cariche del nuovo organigramma cittadino del partito, recentemente insediatosi al termine di un’attenta valutazione e di un costante confronto con il territorio.

“Si tratta di donne e uomini che hanno mostrato disponibilità per contribuire a proseguire nel percorso di crescita di Fratelli d’Italia e ascolto delle molteplici istanze della città. – spiega Malafoglia – Nel corso di questi anni Fdi ha mostrato di saper intercettare le reali esigenze di cittadini, famiglie e imprese, attuando politiche mirate e prospettiche che hanno contribuito a confermare la guida del centrodestra in città e consolidare il governo della Regione Abruzzo. Sono certo che il contributo dei componenti del nuovo organigramma saprà un prezioso strumento per politiche sempre più incisive e vicine alle necessità dei cittadini”.

Il nuovo organigramma è così composto:

PORTAVOCE CITTADINO: 1. Michele Malafoglia SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CON DELEGHE: 1. Giancarlo Della Pelle (RESP. ORGANIZZ.) 2. Margherita Paoletti (MONDO GIOVANILE) 3. Mauro Caradonna (ASSEMBLEA NAZ.) 4. Franco Viola (ORGANIZZAZIONE) 5. Tiziana Camilla Leonardis 6. Pierpaolo Camponeschi 7. Chiara Centi 8. Fabio Pace 9. Giovannino Ferella 10. Fabio Giurina 11. Corrado Sciomenta 12. Enrico Di Pasquantonio DIPARTIMENTI TEMATICI: 1. Pierluigi Arduini (COMMERCIO) 2. Alessandro Rossi (SALUTE) 3. Francesco Bizzarri (SPORT) 4. Piero Peretti (LAVORO) 5. Antonella De Renzis (RIQUALIF. URBANA) 6. Valter Paro (RICOSTRUZIONE) 7. Katiuscia Biasini (TURISMO) 8. Deborah Diglio (RAPPORTI FORZE ORD.) 9. Maria Laura Melone (PROFESSIONI) 10. Anna Olivieri (VITTIME VIOLENZA) 11. Matteo Andreoli (AZIONE STUD.) 12. Loredana Lombardo (POL. SOCIALI) 13. Gianluca Museo (MONTAGNA) 14. Raffaele Morelli (PENSIONATI)